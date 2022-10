Atravessou-se por D. José Policarpo e D. José Manuel Clemente quando começaram a sair as primeiras notícias sobre encobrimento de crimes sexuais na Igreja Católica atestando-lhes a idoneidade a título “pessoal”. Telefonou diretamente a um bispo investigado pelo Ministério Público e enredou-se entre datas, confusões e considerandos sobre a origem do telefonema. E, num único dia, viu-se obrigado a falar quatro vezes sobre o mesmo tema, tentando emendar, enquadrar, corrigir e explicar as declarações — sem nunca pedir desculpas como lhe exigiram vários partidos e personalidades políticas.

O dia de terça-feira acabou por ser o pináculo do desconforto que as várias intervenções de Marcelo sobre o tema vêm criando. Primeiro, disse que os 400 testemunhos que chegaram à Comissão Independente não lhe pareciam um “número elevado“. Depois, emitiu uma nota presidencial a dizer que, afinal, o número seria inferior face “à provável triste realidade” do país. Já à noite, falou à RTP dizendo ter a convicção o número até deve ser “curto”. Por fim, ainda mais tarde, veio lamentar, em declarações à SIC, que não podia ficar “amuado“, nem “magoado” com as críticas.

Em menos de três meses, Marcelo Rebelo de Sousa já somou incontáveis declarações polémicas sobre os abusos praticados no seio da Igreja Católica e sobre o trabalho que está a ser conduzido pela Comissão Independente — de resto, na altura em que defendeu publicamente Policarpo e Manuel Clemente sentiu-se na necessidade de chamar a equipa para reforçar o apoio ao trabalho coordenado por Pedro Strech.

