Uma revolução planeada no café, um grupo improvável de conspiradores e um plano louco contra Salazar: a história da "Operação Papagaio"

O ponto de partida foi aquilo a que se pode chamar um asterisco na História: uma operação subversiva contra o Estado Novo que tinha como particularidade ter sido engendrada por surrealistas, e que era tão mas tão obscura que, no limite, podia não passar de um mito, uma efabulação, criada por artistas boémios com pouca ligação à realidade.

Muito poucas pessoas tinham ouvido falar da “Operação Papagaio” — e, mesmo assim, nem essas coincidiam nos detalhes.

Se umas garantiam que tinha acontecido algures nos primeiros anos da década de 1960; outras asseguravam que o plano nem sequer tinha chegado a ser posto em prática; e havia ainda as que falavam de um jogo de hóquei noturno que teria deitado tudo a perder. Enquanto umas colocavam escritores como Mário-Henrique Leiria ou Virgílio Martinho no cenário; outras garantiam que os autores do plano tinham sido afinal poetas como António José Forte, Renato Ribeiro ou Manuel de Castro.

Menos ou mais conhecidos do público em geral, em comum, estes personagens associados à “Operação Papagaio” tinham pelo menos duas coisas. O facto de terem pertencido à chamada segunda geração de artistas surrealistas portugueses. E de fazerem parte do chamado Grupo do Gelo, a tertúlia que no final da década de 50 do século passado se estabeleceu informalmente no café com o mesmo nome, em pleno centro de Lisboa, no Rossio.