A venda de uma participação maioritária da empresa que controla a Global Media escapou ao controlo prévio dos reguladores. A operação realizada entre Marco Galinha e o Word Opportunity Fund em setembro passado não foi notificada à Autoridade da Concorrência (AdC), o que permitiu evitar também o escrutínio da ERC (Entidade Reguladora da Comunicação).

A ERC é chamada a pronunciar-se sobre as operações de concentração no setor da comunicação social pela AdC e o seu parecer tem natureza vinculativa. Em resposta ao Observador, o regulador da comunicação diz que “sempre que emite um parecer sobre uma operação de concentração identifica todos os proprietários diretos e indiretos (percentagem de capital social e percentagem de direitos de voto) independentemente do peso da participação. Esta ação enquadra-se na responsabilidade confiada à ERC de assegurar a não concentração da titularidade dos meios de comunicação social”.

Na operação da Global Media, a ERC não teve essa oportunidade antes do negócio feito e só mais tarde abriu um procedimento para identificar quem está por trás do novo acionista da Global Media depois de várias diligências frustradas para conseguir informação sobre os beneficiários últimos do Fundo que tem sede nas Bahamas.

