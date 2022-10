Com a inflação a não dar tréguas, agravada também pelos custos da energia, Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal, diz que não vai partilhar detalhes sobre previsões de aumentos de preços aos clientes. “É um tema em que qualquer aviso ou pré-aviso pode ser mal-interpretado, até do ponto de vista da dinâmica competitiva”, explica em declarações ao Observador. “E, por isso, não irei prestar qualquer informação a não ser quando os nossos clientes tiverem de saber — e se o tiverem de saber –, quando e se acontecer”, frisa o responsável da Vodafone Portugal.

O gestor reconhece que a operadora está “naturalmente” preocupada com o tema da inflação e “a fazer uma gestão muito, muito rigorosa dos impactos da inflação”. Desde que os números da inflação em Portugal começaram a subir que os líderes das três principais operadoras no mercado português têm sido questionados sobre possíveis aumentos de preços. A resposta tem sido habitualmente a mesma: estão a acompanhar a situação.

Mário Vaz sublinha que “é preciso que haja consciência de que o tema da inflação e, em particular, a componente do custo energético para os operadores de telecomunicações teve um forte impacto.” “Por norma, até quando se fala de energia, pensa-se na indústria, não se pensa tanto na área de serviços. No nosso caso, suportamos nos nossos serviços uma rede com muita tecnologia. E isso tem consumos muito substanciais de energia, é um custo muito substancial, com o qual já estamos a sofrer o impacto e que se antecipa que ainda será de uma escala muito expressiva no próximo ano”, explica. “E como é que conseguimos incorporar isto nos nossos modelos de pricing e gestão naturalmente é o que está sob análise.”

