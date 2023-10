As imagens são reais, mas o áudio não. Uma equipa de reportagem da CNN Internacional teve de se abrigar durante um ataque perto da Faixa de Gaza, na sequência do conflito em Israel. Mas utilizadores de redes sociais manipularam estas imagens e acrescentaram um áudio falso. Nele, pode ouvir-se alguém a dar indicações aos jornalistas, pedindo-lhes que finjam a situação. Este vídeo com o áudio manipulado tornou-se viral nos últimos dias.

“CNN apanhada a fingir um ataque do Hamas em Israel”, lê-se numa das muitas publicações que circulam em redes sociais como Facebook e X (antigo Twitter).

Neste vídeo com o áudio manipulado surge uma voz masculina, como se fosse proveniente de um telemóvel e que dá indicações aos jornalistas: “Olhem à volta, como se estivessem em perigo. Tentem parecer assustados com todas as bombas. Isso, está óptimo”, ouve-se.

Como já referido, as imagens são reais. A equipa de reportagem da CNN Internacional teve de se abrigar, perante um ataque perto da Faixa de Gaza. O momento foi divulgado pela estação televisiva norte-americana e está disponível na íntegra aqui. A equipa abriga-se à beira da estrada e a jornalista Clarissa Ward explica, ainda durante a emissão, que a equipa de reportagem estava perante “um bombardeamento massivo de rockets“.

Em momento algum se ouve qualquer tipo de indicação em fundo para que fingissem o ataque. Conclui-se que o áudio foi manipulado.

A CNN Internacional também esclarece à Associated Press e à Reuters que o áudio em questão é falso e que as imagens foram manipuladas. O Observador também contactou a CNN Internacional, mas não obteve resposta até à publicação deste artigo.

O direto surgiu poucos dias após o ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro. O grupo anunciou o lançamento de mais de cinco mil rockets para Israel a partir de Gaza. O primeiro-ministro israelita declarou guerra e anunciou uma incursão em Gaza, que, até ao momento, ainda não aconteceu.

A tensão escalou, assim, na fronteira de Gaza, com troca de fogo constante e ataques como o reportado no vídeo em questão, pela CNN Internacional.

O Comité para a Proteção dos Jornalistas confirmou esta quinta-feira a morte de 19 jornalistas, sendo que há oito feridos e três continuam desaparecidos, desde o início dos bombardeamentos entre Israel e o Hamas, a 7 de outubro.

Conclusão

As imagens são reais, mas o áudio não. A equipa de reportagem da CNN Internacional teve mesmo de se abrigar perante um ataque com mísseis perto da Faixa de Gaza.

O momento foi partilhado pela estação televisiva norte-americana. Mas, nas redes sociais, circula uma versão com o áudio manipulado, na qual se pode ouvir uma voz a dar indicações como “tentem parecer assustados com as bombas”.

A CNN Internacional já veio a público desmentir a alegação de que fingiu este ataque.

ERRADO

