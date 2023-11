O vídeo mostra um grupo de manifestantes a atacar um carro de polícia com grades metálicas e outros objetos. Poucos segundos depois, junta-se o reforço policial: cerca de uma dezena de elementos das forças de segurança, em carros e motas, que tentam dispersar o protesto. O momento é gravado já de noite por algumas das pessoas que assistem de cima à violência, através de janelas e varandas.

Na legenda, lê-se que o vídeo mostra manifestantes “pró-Hamas” a quebrar “tudo” em Espanha, bem como uma data – 17 de outubro de 2023, ou seja, 10 dias depois do ataque do grupo islâmico a um festival de música em Israel. As publicações que partilham estas imagens acrescentam que estes alegados apoiantes do Hamas estão a “destruir tudo em Barcelona”, através de “ações hostis” e provocando um “caos generalizado”. Mas será que é verdade?

Uma simples pesquisa usando a ferramenta Google Images permite-nos concluir que o vídeo foi filmado, sim, na cidade catalã de Barcelona, mas não em outubro de 2023, tal como alega o post. Na verdade, as imagens foram registadas quase três anos antes, em novembro de 2020.

E as imagens também não estão relacionadas com o conflito entre Israel e o Hamas. O ataque contra as forças de segurança de Barcelona aconteceu durante um protesto contra as restrições impostas pelas autoridades locais para travar a pandemia de Covid-19. A gravação original pode ser encontrada na página oficial do tabloide britânico Daily Mail. O jornal escreve que o vídeo mostra “manifestantes anti-confinamento em confrontos violentos” e a “atacar elementos da polícia em Barcelona”, numa altura em que “os confinamentos regressam em toda a Europa”. As imagens são creditadas no Daily Mail à Jam Press, uma empresa que, na página oficial, se descreve como uma “agência de notícias que produz notícias e conteúdos para os maiores editores do mundo”.

É verdade que Espanha — e Barcelona, em particular — foram palco de vários protestos contra as medidas de restrição impostas pelas autoridades para conter a pandemia de Covid-19. As manifestações foram noticiadas em vários órgãos de comunicação social europeus, incluindo o Observador. De acordo com o que relata a agência de notícias EFE, numa dessas noites de protestos, a polícia chegou a efetuar detenções, depois de vários grupos de manifestantes terem enfrentado os Mossos d’Esquadra, a equipa responsável pelo serviço de polícia na Comunidade Autónoma da Catalunha.

Igualmente, é verdade que Espanha foi palco de ações pró-Palestina desde o início dos confrontos entre Israel e o Hamas. Não há, no entanto, registo de notícias a dar conta de agressões de elementos da polícia por manifestantes presentes nestes protestos.

Importa também acrescentar que a publicação já tinha sido desmentida em outros fact checkers internacionais, como os da Associated Press, Reuters e AFP.

A legenda do vídeo está errada. Apesar de ter acontecido em solo catalã, a violenta manifestação não foi gravada em outubro de 2023, já depois do escalar dos confrontos entre Israel e o Hamas, mas em 2020, na sequência de protestos contra o confinamento imposto pelas autoridades espanholas. Igualmente, não mostra manifestantes pró-Hamas, ao contrário do que sugere a publicação.

