Uma publicação viral de Facebook alega, com recurso a um vídeo, que um “misterioso avião de combate” passou próximo de Israel. Nesse vídeo, vê-se, de facto, um aparelho a levantar voo de um navio juntamente com outros aviões similares. Trata-se, no entanto, de uma alegação falsa.

Utilizando uma ferramenta de imagens como a Google Images, não é possível assegurar que aquele avião em específico está a passar perto de Israel. É verdade que é feita essa alegação por diferentes autores, existe até quem assegure que se trate do maior porta aviões do mundo. Há também quem diga que aqueles navios de guerra pertencem aos Estados Unidos e dirigem-se para o Médio Oriente com o objetivo de ajudar na defesa de Israel.

No entanto, usando outros frames do vídeo, e explorando o Youtube, é possível chegar à fonte verdadeira (ou às fontes, neste caso) do conteúdo publicado pelo autor e perceber que não está sequer em causa um “avião misterioso”: trata-se de uma embarcação norte-americana que transportava aviões como o X-47B (o tal “avião misterioso” das imagens e que é um modelo lançado há cerca de onze anos, tal como refere um dos vídeos daquela plataforma de distribuição de vídeos, com a particularidade de ser um meio de combate não tripulado usado pela Marinha dos Estados Unidos.

Analisando as imagens mais em detalhe, é possível comparar os conteúdos e perceber que as imagens são as mesmas que se identificam em conteúdos publicados no Youtube. Basta olhar para as duas imagens abaixo:

A primeira imagem é do vídeo original, onde se vê um homem, vestido de casaco e capacete amarelo, junto de um avião. Na imagem em baixo, vemos um X-47B, avião de combate norte-americano, lançado a partir do porta aviões USS Gorge H.W. Bush, a 14 de maio de 2013. É exatamente a mesma imagem, divulgada muitos anos antes de as publicações recentes que colocam aquele aparelho nas imediações de Israel e relacionam a sua presença na região com o conflito entre Telavive e o Hamas.

Com este exemplo, é possível concluir que o autor usou imagens com datas muito anteriores ao reacender do conflito no Médio Oriente que envolve Israel e o Hamas. Este vídeo reapareceu após os confrontos recentes entre Israel e o Irão, ainda que as imagens não correspondam a movimentações militares ou aéreas por parte de qualquer um dos países envolvidos.

Conclusão

Não é verdade que um vídeo demonstre um avião militar a sobrevoar o espaço aéreo perto de Israel. O autor usa diferentes frames de vídeos distintos para fazer uma alegação falsa. Seguindo uma detalhada análise do conteúdo, e consultando vídeos parecidos no Youtube, é possível perceber que, por exemplo, nesta mesma publicação está um vídeo de 2014 de um porta-aviões norte-americano.

