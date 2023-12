Um vídeo, no mínimo, perturbador, surgiu nas redes sociais. Vê-se um alegado secretário de imprensa da Casa Branca, nos Estados Unidos, a resistir a falar sobre o acidente em que a sua mulher tinha acabado de estar envolvida e em que teria morrido. “A minha mulher morreu, mas temos muitos assuntos na agenda.” Apesar de cenicamente o momento parecer ter ocorrido dentro da estrutura principal do executivo de um Presidente dos EUA, esta frase leva a crer que estamos perante uma representação. Ou, por outro lado, perante uma publicação falsa.

Além do vídeo, mais nenhuma informação foi devidamente partilhada. Também é necessário dizer que este conteúdo, que está disponível no Instagram, foi partilhado por uma conta que se auto-intitula como sendo sobre tecnologia, negócios e Inteligência Artificial. Não tem, por isso, origem em nenhum órgão de comunicação social conhecido ou credível, tanto a nível nacional como internacional.

Depois, com recurso a plataformas de identificação de imagens como o Google Images, é possível chegar à conclusão de que estamos perante um vídeo de humor que foi manipulado para parecer real.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O nome do homem, Theodore Barrett, não surge nos arquivos da Casa Branca como tendo feito parte da equipa de qualquer Presidente norte-americano. Nem é possível encontrar notícias verdadeiras sobre este alegado secretário de imprensa. O vídeo já circulava nas redes sociais desde 2008 e foi criado pela página satírica The Onion. A atual secretária de imprensa do executivo liderado por Joe Biden é Karine Jean-Pierre, que está em funções desde maio do ano passado.

Alguns fact-checkers já verificaram publicações semelhantes a estas, desmentindo que estejamos perante um conteúdo real saído da Casa Branca.

Conclusão

Não é verdade que um secretário de imprensa da Casa Branca tenha marcado presença nas habituais conferências de imprensa no dia em que soube que a mulher tinha morrido. Trata-se de um vídeo antigo, feito pela página satírica The Onion, que circula nas redes sociais desde, pelo menos, 2008. Já foi desmentido mais do que uma vez. O homem em questão era um ator. Não existe nenhum registo de um tal de Theodore Barrett nos arquivos da Casa Branca como tendo assumido aquelas funções.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.