As imagens mostram a Torre de Isabel — conhecida como Big Ben e um dos cartões de visita de Londres, capital inglesa — completamente em chamas. Dezenas de pessoas observam, nas ruas. Na publicação, alega-se que este episódio foi causado por protestos (não especificados) e não teve direito a “cobertura dos media”. Nos comentários, alguém é rápido a deixar a ressalva: estamos perante um “vídeo falso, gerado por inteligência artificial“. Será verdade?

Fazendo uma simples pesquisa online, não encontramos qualquer notícia a dar conta de um possível incêndio no famoso relógio. Igualmente, não há registo desta ocorrência em comunicados da polícia londrina, nem na página da Câmara Municipal da capital inglesa — o que deixa logo algumas pistas sobre a falta de veracidade desta publicação.

Para além disso, imagens em livestream mostram que, menos de um mês depois do alegado incêndio, o monumento está completamente intacto, sem registo de qualquer dano causado pelo fogo.

O Observador contactou o gabinete do autarca de Londres, mas sem resposta até à publicação deste artigo. Entrou igualmente em contacto com a Câmara dos Comuns do Reino Unido — a câmara baixa do Parlamento britânico, responsável pela gestão do Big Ben — que não quis prestar declarações sobre o caso. Ainda assim, a falta de provas deixa claro que estamos perante uma imagem manipulada.

Este não é um caso isolado. Nas últimas semanas foram partilhadas nas redes sociais imagens semelhantes, que mostram a Torre Eiffel a ser consumida pelas chamas. Ao Observador, a autarquia da capital francesa desmentiu a informação, classificando as fotografias como “falsas”.

Conclusão

Não é verdade que protestos nas ruas londrinas tenham provocado um incêndio na Torre de Isabel. Não há registo de notícias ou comunicados sobre essa alegada ocorrência. Igualmente, imagens em direto mostram o monumento sem registo de qualquer dano. Podemos concluir que as fotografias partilhadas nas redes sociais foram manipuladas, possivelmente com recurso a inteligência artificial.

