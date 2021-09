A imagem circulas nas redes sociais pelo menos desde 2019 e tem sido associada a diferentes momentos da presidência de Jair Bolsonaro, no Brasil. Neste caso, o autor do post diz que a Torre Eiffel, em Paris, e o Empire State Building, em Nova Iorque, estiveram iluminados com as cores verde e amarela em “homenagem” ao líder brasileiro. As imagens são verdadeiras, mas o contexto do autor da publicação não tem qualquer sustentação factual.

No caso aqui em análise pelo Observador, o autor do post remete essa homenagem para o momento em que Bolsonaro tomou posse, a 1 de janeiro de 2019. “USA (Empire State Building) e França (Torre Eiffel) homenagearam o Presidente Bolsonaro e a Nação Brasileira, finalmente livre dos grilhões comunista”, escreve o autor do post. Noutros casos, os dois edifícios emblemáticos apresentavam-se com as cores da bandeira brasileira em “apoio” às manifestações de cidadãos daquele país que se mostravam pro-Bolsonaro, no início deste mês.

Mas nenhuma das versões corresponde à realidade. Veja-se o caso da Torre Eiffel. Na verdade, a iluminação retratada na publicação é bastante anterior, sequer, à eleição do presidente do Brasil. Trata-se, de acordo com o site do monumento francês, de uma iluminação que esteve visível entre os meses de setembro e outubro de 2007 (mais de uma década antes de Bolsonaro chegar ao poder) e pretendia homenagear o Campeonato Mundial de Râguebi, organizado por França nesse ano. O verde representa o relvado de jogo e os feixes de luz simbolizam os postes da baliza. Além disso, há um detalhe curioso: ao centro do edifício, entre o segundo e o terceiro níveis, é possível identificar uma luz arredondada. Foi a forma de representar a bola de râguebi e, como se compreende, nada tem a ver com a realidade política no Brasil.

No caso do Empire State Building, há, efetivamente, uma ligação com o Brasil. Mas mesmo aí, e por uma questão de calendário, fica afastada a hipótese de se tratar de alguma homenagem ou forma de apoio à presidência de Bolsonaro. Como comprova uma publicação no Twitter oficial do edifício emblemático, a iluminação em tons de verde, amarelo e azul é de setembro de 2018 (Bolsonaro só seria eleito no mês seguinte).

Together with the Consulate General of Brazil in New York, our tower will glow in green, yellow, blue & white this evening in honor of Brazilian Independence Day! ???????? #BrazilianIndependenceDay pic.twitter.com/43xD1lbNof — The Empire State Building (@EmpireStateBldg) September 7, 2018

Existe uma relação com o Brasil na medida em que a iluminação resulta de uma homenagem ao Grito do Ipiranga, o momento em que o país proclamou a sua independência face a Portugal, a 7 de setembro de 1822.

Conclusão

Nem a Torre Eiffel nem o Empire State Building foram iluminados com as cores do Brasil para celebrar um país “finalmente livre dos grilhões comunistas”. No caso do monumento francês, não há qualquer relação com a realidade brasileira. No caso do mítico edifício nova-iorquino, sim, há uma relação com a história do país mas não tem nada a ver com a eleição de Bolsonaro (até porque a iluminação é anterior à chegada do atual Chefe de Estado brasileiro ao poder).

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.