Está praticamente a fazer quatro anos que lançámos o primeiro Votómetro, o das legislativas de 2022, a 16 de janeiro desse ano. Agora pode fazer o nosso oitavo, que é também o primeiro de sempre aplicado a eleições presidenciais e lhe permite perceber qual o candidato mais próximo de si. Mas com tantas eleições (e tantos Votómetros) no ano passado, deu até para aproveitar o grupo de WhatsApp do Votómetro das autárquicas, para coordenadar tudo de novo. Afinal esteve inativo pouco mais de um mês. A 4 de novembro, o Miguel Pinheiro, diretor executivo, enviou a primeira mensagem nesse grupo a perguntar quando podiam reunir pela primeira vez sobre o Votómetro presidencial. Essa primeira reunião — como todas as que se seguiram — teve de ser marcada para dois fusos horários. Como o coordenador científico, o Jorge M. Fernandes (que é colunista do Observador e um dos comentadores do podcast do Fora do Baralho, da Rádio Observador) está em Madrid, têm sempre de especificar nas mensagens as horas de que fuso horário estão a falar para ninguém se baralhar. A primeira reunião foi então às 5PM, de Madrid, 4h da tarde em Lisboa, com o Jorge, o Miguel e o Rui Pedro Antunes, editor de Política. O primeiro trabalho é sempre definir as perguntas. Neste Votómetro existe uma diferença relevante em relação ao das legislativas: os candidatos não concorrem a um cargo executivo. Ainda assim, tratando-se de um cargo unipessoal, faz sentido perceber como se posicionam em relação a vários temas. Mesmo matérias de governação não foram excluídas, uma vez que quem for eleito poderá ter de promulgar ou vetar legislação nessas áreas. No final — depois de 142 mensagens no grupo de WhatsApp e de reuniões incontáveis pelo meio — foi necessário reduzir tudo a 15 afirmações, que lhe permitem perceber qual o candidato mais próximo de si. O nome, Votómetro, é nosso. A ferramenta, concebida pela equipa de programação do Observador, gratuita e intuitiva, inspira-se em plataformas cientificamente validadas como a europeia euandi e a alemã wahl-o-mat. O desafio acrescido deste primeiro Votómetro presidencial foi a inexistência de programas eleitorais. Alguns candidatos mal tinham, aliás, presença no espaço público. Isso tornou indispensável colocar as questões diretamente aos próprios. Os oito principais candidatos colaboraram com o Observador e, dentro de agendas de campanha exigentes, conseguiram responder em tempo útil. Quer dizer, o prazo foi sendo sucessivamente alargado para permitir que todos conseguissem responder. A título de curiosidade, apenas dois candidatos cumpriram o primeiro prazo definido: André Ventura e Catarina Martins. Como é evidente, esta ferramenta e os seus resultados não constituem, de forma alguma, uma recomendação de voto. O Votómetro é apenas uma iniciativa de apoio à reflexão. Os resultados são apresentados em duas perspetivas distintas: “Correspondência” (política) e “Bússola” (bidimensional: esquerda económica/direita económica e progressista/conservador). A última reunião, aproveitando o facto de o Jorge M. Fernandes estar em Portugal, realizou-se na véspera da véspera de Natal. Já sem necessidade de converter horários.