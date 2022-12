Nos últimos dias do ano são frequentes as retrospectivas em relação aos doze meses anteriores, bem como as previsões relativas ao novo ano.

No que respeita a 2023, estão previstos dois grandes acontecimentos eclesiais: as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), nos primeiros dias do mês de Agosto, em Lisboa, com a presença do Papa Francisco; e a primeira sessão do Sínodo sobre a sinodalidade eclesial, em Roma, em Outubro de 2023.

Em 2022, a pedofilia foi um dos temas dominantes na informação religiosa. Aliás, esperam-se para breve as conclusões do relatório da Comissão Independente, encarregada pela Conferência Episcopal Portuguesa do levantamento dos casos de abuso de menores na Igreja católica, que é agora a instituição mais escrutinada e segura nesta matéria. Infelizmente, este exemplo de transparência e rigor ainda não foi assumido pelo Estado, não obstante o escândalo Casa Pia, nem pelas restantes religiões, em que também constam casos de pedofilia, embora sejam mais recorrentes no âmbito familiar.

Talvez pelo empolamento dado pela comunicação social à pedofilia na Igreja – recorde-se o caso contra o Patriarca de Lisboa, que se provou ser um não-caso – foram escassas as referências às perseguições aos cristãos que, no entanto, abundaram, não apenas nos países comunistas, onde não há liberdade religiosa, e islâmicos, em que a iníqua lei da blasfémia dá cobertura legal à repressão anticristã, mas também na Europa.

