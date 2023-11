1 A natureza humana

Na introdução a Arquipélago de Gulag, Aleksandr Soljenítsin justifica a sua investigação literária:

«Mas as mesmas mãos que nos apertaram as algemas abrem agora conciliadoramente as palmas e dizem: “Não se deve… não se deve remexer no passado!… Aquele que recorda o passado perde um olho!” E, no entanto, o provérbio acrescenta: “Aquele que o esquece perde os dois!”»

