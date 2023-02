O crescimento do sentimento de invisibilidade de parte da população revelou-se de forma clara em 2016, quando a maioria dos membros das elites, intelectuais e políticas, foi surpreendida pelo resultado do referendo no Reino Unido e pela eleição de Donald Trump. Na verdade, os sinais já se encontravam à nossa disposição, mas, como muitas vezes acontece, temos dificuldade em compreender aquilo que não queremos aceitar.

No caso britânico, os sinais podiam ser encontrados no crescente descontentamento dos grupos designados como “os left behind” ou “o squeezed bottom”, que têm sofrido diretamente os efeitos de uma economia globalizada. Esse descontentamento traduziu-se ainda antes do referendo com a queda progressiva do chamado “Red Wall”. Como Robert Ford e Matthew Goodwin chamam a atenção em Revolt on the Right: Explaining Support for the Radical Right in Britain, o crescimento do UKIP em 2014 fez-se maioritariamente por conta de trabalhadores brancos do sexo masculino, que tendo votado Labour anteriormente se sentem abandonados pelo partido desde Tony Blair. (Com as eleições gerais de 2019, o Red Wall tornar-se-ia azul.) Na verdade, os argumentos de cariz económico que os europeístas repetiram até à exaustão em defesa da permanência não se repercutem na vida de milhões de britânicos – que sentem o fosso crescente entre a sua vida, que piorou em resultado de uma economia aberta e globalizada, e a das elites, que beneficiam direta e imediatamente desse novo mundo, como David Goodhardt assinala em The road to somewhere.

Contudo, mais importante do que o elemento económico, o que esteve em jogo no referendo, como Roger Scruton foi chamando repetidamente a atenção nos meses que antecederam a decisão, era uma questão de identidade. E isto não só no sentido de a UE comportar um simbolismo que desafia diretamente a tradição britânica, como o filósofo inglês explica, mas também no que diz respeito à imigração e ao facto de a UE pretender representar um mundo sem fronteiras. O problema é que, como diz Scruton, sem confiança e sentimento de pertença não existe possibilidade de comunidade, democracia, política.

Longe de ter sido uma ocorrência inesperada, o Brexit foi resultado da mudança que tem caracterizado as sociedades ocidentais nas últimas décadas: o paradigma económico pode iludir-nos com crescimento, conforto e bens materiais durante algum tempo, mas não é capaz de suprir, a longo prazo, as necessidades identitárias que dão sentido à nossa experiência comunitária. Isto não significa que as questões económicas sejam ignoradas, mas antes que são re-interpretadas de um ponto de vista identitário – que nos remete para uma reflexão sobre confiança, pertença e comunidade.

