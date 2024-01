No passado dia 10 de Janeiro, o World Economic Forum lançou o seu Global Risk Report de 2024, como prelúdio do seu encontro anual em Davos realizado esta semana. Neste relatório apontam-se aqueles que a organização considera os 10 maiores riscos globais para os próximos dois anos. Por esta ordem: (1) Desinformação (e misinformation), (2) Eventos meteorológicos extremos, (3) Polarização das sociedades, (4) Ciber-insegurança, (5) Conflito armado entre Estados, (6) Falta de oportunidade económica, (7) Inflação, (8) Migração involuntária, (9) Recessão económica, (10) Poluição.

Já aqui escrevi, há mais de um ano, como o problema da desinformação é não só largamente exagerado como profundamente mal compreendido. Não é exagero dizer que está longe de ser o maior problema do mundo. Na verdade, não há evidência científica para fazer tal afirmação e dizer que este problema é maior do que a guerra, a desigualdade económica, a migração ou as alterações climáticas parece-me até um pouco ridículo. Também não há evidência suficiente para dizer que a “polarização das sociedades” é o terceiro maior problema do mundo, mas isso ficará para outra altura.

O alarmismo e o frenesim em redor deste tema advêm, parece-me, de uma combinação de dois factores. Muita gente quer acreditar que há uma causa simples e unívoca para a instabilidade política e para o sucesso de correntes ideológicas e forças políticas das quais não gosta e que considera até perigosas para democracia. Mais, tal causa, a ser verdade, seria proveniente das intenções maliciosas e acções deliberadas de um grupo restrito e facilmente identificável de pessoas. O que me leva ao segundo atractivo da “desinformação” como factor explicativo da realidade social: esta causa pressupõe que os eleitores, uma vez bem informados, votariam como nós achamos que eles deveriam votar e segundo os seus melhores interesses. Ou seja, a solução seria muito simples: não seria preciso melhorar a vida das pessoas, alterar políticas públicas complexas, imaginar e construir novas coligações sociopolíticas, ou fazer com que as populações se sentissem “dignificadas”. Seria apenas necessário impedir que elas tenham acesso a desinformação e providenciar-lhes a informação correcta. Com informação perfeita, os cidadãos votariam como devem, os “maus” deixariam de influenciar o mundo e os “bons” poderiam governar de forma cívica e bem-intencionada. Ou seja, ironia das ironias, aqueles que gostam de apontar e nomear a desinformação como causa da instabilidade política e das correntes mais destrutivas actuais estão, muito provavelmente, a ser vítimas do mesmo processo de motivated reasoning que acusam os cidadãos, populistas e pouco letrados, de também padecer, quando consomem e acreditam em notícias falsas.

