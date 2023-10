A farsa é o que se sabe e tem-se repetido desde o tempo da primeira tentativa falhada de Guterres, então primeiro-ministro, ainda no século passado, quando o governo PS tentou vender a TAP à Swissair sem êxito. Antes disso, já se falara de Cavaco Silva ter pedido dinheiro emprestado à UE a fim de fazer face às sistemáticas perdas da TAP, a qual terá dado sempre prejuízo, mas não se falou então em vendê-la…

A primeira tentativa de venda do PS ficou pois pelo caminho devido à falência da Swissair há 25 anos. A partir daí, as coisas irão de falhanço em falhanço demonstrando a incapacidade do PS para se meter em altos negócios, sejam a vender ou a comprar. Ao invés, o último grande empreendimento estrangeiro veio felizmente cedo no início da primeira maioria absoluta de 50% do chefe do governo Cavaco Silva e ainda está a funcionar neste momento com uma considerável renovação industrial. É significativo aliás o êxito da fábrica da Outra Banda em comparação com os miseráveis falhanços dos alegados grandes financeiros nacionais e estrangeiros nos negócios de dinheiro que têm endividado o país sem recuperação desde a queda – sem castigo – do primeiro-ministro que se seguiu a Guterres, o Eng.º Sócrates que veio a ser forçado a declarar falência.

Quanto à recuperação da aliança PSD+CDS, pôs o país a crescer no último ano de «castigo», deixando a dívida pública praticamente no mesmo ponto em que agora o actual «leader» socialista que subiu ao «trono» ao dar o golpe constitucional de 2016, quando a dívida pública fora estancada em 2015 ao nível de 130 mil milhões graças à intervenção da chamada «troika». Quanto ao governo da «geringonça» nunca recuperou a dívida, tendo chegado a elevá-la com altos e baixos até aos 135 mil milhões de euros em 2020 mas menos há alguns meses.

