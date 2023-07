Nem todos os cidadãos pensarão isso mas a maioria tem consciência que Portugal está cada vez pior, como muitos dos países da UE, começando pela governação do PS, a qual já está no nono ano seguido após o golpe anti-constitucional de 2015. Desde os últimos anos, o PIB português não fez se não cair em comparação com os novos membros da UE, situando-se actualmente entre os últimos da escala!

Hoje, estamos perante um período de inflação generalizada e um crescimento económico muito baixo, prevendo-se para Portugal no ano que vem um crescimento máximo de 1,5% gerado pela inflação causada pela guerra, bem como os investimentos gratuitos da UE! Quanto à redução da dívida externa, é pura manipulação baseada na inflação e nos futuros empréstimos a altos juros. Se o país não cresceu antes, não é agora que vai crescer!

É caso para perguntar quanto tempo durará o governo do PS se a guerra continuar como é de crer. Entretanto, a crise da saúde e do envelhecimento não cessou, levando à crise final do «sistema de saúde» e deslocando-se para o sector privado, como vinha acontecendo desde os governos anteriores. Simultaneamente, algo paralelo se passou com o sistema de ensino, desde a base ao topo do sector público, afectando a formação escolar a todos os níveis.

