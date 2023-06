Os socialistas garantem que os portugueses vivem cada vez melhor. Claro que sim: os portugueses que vivem das benesses do socialismo. Isto inclui os sujeitos no poder, os que têm negociatas com os sujeitos no poder e os que recebem para elogiar os sujeitos no poder. Para a vastíssima maioria dos portugueses que sobram – os quais, parecendo que não, ainda são alguns –, as coisas complicam-se a cada dia. Minudências, sabem? A prestação da casa (por causa da guerra). O custo dos alimentos (por causa da guerra e da Covid). O preço dos combustíveis (por causa da guerra e da Covid e das alterações climáticas). O saque fiscal (por causa da guerra e da Covid e das alterações climáticas e da transfobia). Etc.

Em suma, a vida está difícil para os patetas que ficam por cá sem vínculos assumidos ou dissimulados com o PS. A fim de facilitá-la, resta aos patetas saírem daqui ou vincularem-se ao PS. Visto que, no meu caso, questões familiares e outras objectam à emigração, a única hipótese de desafogo económico é correr para os braços do Partido. Através de que via? A via do poder? O poder exige convites e nomeações que não espero. A via das negociatas? As negociatas com o poder exigem um talento para a corrupção (a popular “iniciativa”) que não possuo. Felizmente, há uma terceira via, a da opinião “isenta” e “desinteressada”, onde posso contribuir para a desvergonha geral mediante o elogio regular do governo nesta coluna e nas inúmeras colunas para que, depois de vergada a minha, decerto me convidarão. Com jeito, e múltiplas hérnias, até me propõem um “espaço”, com ou sem “debate”, na Sic Notícias.

Trata-se de uma ambição realista, facilitada por uma experiência de vinte e tal anos a escrever o que me apetece: agora é só converter o registo para a escrita do que apetece ao dr. Costa. Estudei vários espécimes invertebrados e concluí que basta cumprir cinco regras, que elenco de seguida.

