O Rei dos Catalisadores. “Vítor Macedo, conhecido por “Rei dos Catalisadores” pelos diversos furtos a que está associado, atropelou um ciclista, neste sábado de manhã, quando seguia em contramão num carro furtado, junto ao Hospital da CUF, na Circunvalação, Porto. Intercetado pela PSP, o “Rei dos Catalisadores” foi detido” — Portanto dia 8 de Outubro, sábado, o “Rei dos Catalisadores” foi detido, coisa que pode parecer difícil de entender para aquelas pessoas que desligaram das notícias na quinta-feira, dia em que a GNR detivera em Vila do Conde o mesmíssimo Vítor Macedo, homem suspeito de mais de uma centena de furtos, incumprimento de inúmeros termos de identidade e vários outros delitos. Ora acontece que na sexta, dia 7, o Rei dos Catalisadores foi posto em liberdade. Rouba um carro na madrugada de sábado 8 e horas depois dá-se o atropelamento do ciclista. Presente a juiz fica em prisão preventiva coisa que a todos, e certamente ao próprio, pareceu espantosa, inacreditável até, acrescento eu.

Esta era a nona detenção que acontecia a Vítor Macedo nos últimos seis meses. Invariavelmente era mandado em paz e sossego com uns termos de identidade que nunca cumpriu. Foi necessário roubar um carro, conduzi-lo em contra-mão e atropelar um ciclista para que o “Rei dos Catalisadores” ficasse em prisão preventiva. O ciclista que me perdoe mas sem o contributo da sua clavícula partida, Vítor Macedo teria prosseguido na actividade que fez dele o “Rei dos Catalisadores” e a provocar acidentes como este de Outubro, não muito diferente do ocorrido em Maio, quando Vítor Macedo circulou em marcha-atrás na VCI, no Porto, para fugir à PSP que o surpreendera em flagrante delito de roubo de catalisadores. Também aí houve um acidente, também aí a viatura era furtada, também aí aconteceu a condução em sentido contrário… só não houve clavículas partidas.

Vítor Macedo merece por isso o título de rei, não tanto pelo valor do que rouba, ou sequer pelo número de assaltos de que é suspeito ou por estar envolvido em mais de 140 processos, mas sim porque prova como o legislador não atende à realidade sobre a qual legisla: os crimes praticados por Vítor Macedo têm uma moldura penal até três anos, logo não se lhes aplica a prisão preventiva ou domiciliária. Que se trate de um crime ou de 100 é indiferente, explicam os especialistas. Nada disto faz sentido mas a indiferença e o preconceito face às consequências da chamada pequena criminalidade são um dos traços identitários dos reizinhos do poder. O Rei dos Catalisadores é um dos vários monarcas em que o país é pródigo. Temo-los para o mal mas também para o bem. Afinal temos o Rei dos Frangos. Das bifanas. Da sucata e dos pneus. Das fardas a das samarras. E, claro, do bacalhau e dos leitões.

