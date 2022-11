Ficar bem na fotografia, com medo das redes sociais, ou a conquista de eleitorado começa a traduzir-se em medidas adotadas quer pelos governos como pelas empresas, especialmente as grandes, que prejudicam o desenvolvimento da sociedade, de cidadãos livres e com capacidade de análise crítica. Ganhamos pouco, mas o Estado dá isto e mais aquilo e as grandes empresas e bancos concorrem entre si no anúncio de apoios à comunidade.

Vamos aqui só escolher alguns casos.

Como estamos no Natal, olhemos para as iluminações. Se dermos uma volta por terras à volta de Lisboa rapidamente vamos concluir que quase ninguém se preocupou com a poupança de energia. As autarquias mais expostas aos media, como Lisboa e Porto, tiveram de adoptar medidas e poupar nas luzes de Natal. As restantes tiveram de contar com o bom senso do autarca e alguns não tiveram nenhum. Guerra, energia muito cara, são tudo temas que parecem não existir,

Um dos exemplos de política que danifica as políticas é sem dúvida o que se tem deixado as autarquias fazer, especialmente aquelas que ganham bom dinheiro com o crescimento urbanístico. O desperdício de dinheiro a que se assiste em algumas autarquias, num país com falta de recursos na saúde, na educação ou na segurança, é uma dor. Esperemos que António Costa tenha mesmo coragem de não dar a algumas câmaras mais dinheiro para as novas funções. Porque realmente não precisam. E pode transformar o que se passa num caso em que a política é amiga das políticas, neste caso da eficiência na afectação de recursos. Veremos como assim teremos mesmo dinheiro para ter melhores serviços públicos.

