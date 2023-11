António Costa é vítima de si próprio, da sua falta de profissionalismo ou vontade de governar, do desrespeito pelas instituições e até pelas pessoas que dele discordavam ou até que o apoiaram, de tratar o país como se fosse seu, um país que se fosse mais consciente não lhe poderia perdoar a oportunidade que tem feito Portugal perder.

Aquilo a que temos assistido nestes últimos quase oito dias foi o modelo de governação destes anos a ser exposto a nu de forma dramática e muito prejudicial para todos nós. Que a governação estava em desequilíbrio já se tinha percebido, nunca se pensou que o colapso fosse tão estrondoso e com efeitos tão negativos e preocupantes.

Esperemos que se consiga levar o país até às eleições sem mais danos, embora face ao que se está a assistir pareça difícil. É preciso que todos se acalmem ou o Presidente da República, que tomou uma decisão que tenta, e bem, conciliar os interesses do país e minimizar os impactos políticos e económico-financeiros, terá de revisitar a sua escolha e antecipar as eleições e, como tal, a dissolução do Parlamento.

