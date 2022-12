1 Há muito tempo li uma frase de Virginia Woolf que me interpelou tanto que desde então me sirvo dela como um mandamento e uma inspiração. Dizia a escritora que “nada acontece até ser contado”. De facto, que seria das coisas da vida e das coisas do mundo, sem os contadores?

Ora então dias após ter visto a entrevista do Papa Francisco, Paulo Portas perguntou-me com um decidido “isto vai ser publicado, não vai?”. Não tinha pensado nisso, não tinha aliás pensado em mais nada senão em ser capaz de estar a altura de me sentar diante do sucessor de S. Pedro, numa sala do Vaticano. Uma vez a entrevista feita, achava que já tinha pensado tudo.

Não tinha. E foi então que ao mesmo tempo surgia também em cena o João Amaral a falar-me de fazer um livro e a evocar editores e foi então que depois entrou em cena a Guilhermina Gomes. E de repente estava ali um quarteto improvável que ninguém juntara e que sem nunca falar entre si a 4 ou sequer a 3 estava disposto para este livro. O papel de cada um foi muito diferente, o empenho, o mesmíssimo.

Parti em dúvida para a empreitada: uma coisa era a televisão, outra um livro. Quando porém li pela primeira vez a entrevista – isto é, atendendo apenas às palavras – percebi de imediato como ela era quase como um rio a correr… O que a televisão tão bem captara, deslizara afinal inteiro e intacto para o papel, com a mesma panóplia de momentos: momentos de reflexão, de fé, de sanção, de anúncio, de luz, de promessa e desafio. Mas também momentos de humor e também momentos de grande surpresa.

