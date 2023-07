Por muito que nos custe, e não pareça, o aumento das taxas de juro é a terapia menos dolorosa para reduzir a inflação. A outra alternativa, muito mais agressiva e que iria agravar as desigualdades, seria actuar através do Orçamento do Estado, com a redução da despesa ou o aumento dos impostos. Certamente que todos percebem que esta última medicação provocaria maiores danos na economia e na sociedade. E os políticos deviam até agradecer terem dado aos bancos centrais a independência que têm.

Fixar administrativamente preços era a receita certa para que os produtos desaparecessem das prateleiras, florescendo um mercado paralelo que tornaria ainda mais difícil o acesso a quem tem rendimentos mais baixos. Além disso, os preços voltariam a mostrar a sua fúria quando essa decisão administrativa fosse anulada.

Embrulharmo-nos em debates sobre a origem da inflação é outro erro. Foi aliás o pecado original do BCE que se deixou armadilhar nessa controvérsia – que também existiu e existe em Portugal. E atrasou-se no processo de subida das taxas de juro. De tal maneira que nunca saberemos se não estaremos a pagar, com taxas mais altas, o facto de não se ter actuado de imediato, como aconteceu nos Estados Unidos.

