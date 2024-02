Teve lugar na semana passada, em Câmara de Lobos, na Madeira, a 2ª edição anual das Conferências do Atlântico, desta vez sob o título global Winston Churchill, The Freedom of the Sea and the Atlantic Charter. Foi uma enfática celebração da tradição democrática e liberal da Aliança Euro-Atlântica – por outras palavras, do Mundo Livre que nasceu e cresceu com base no diálogo plural entre Atenas, Roma e Jeruslalém, aberto ao diálogo crítico com outras tradições. Foi desse diálogo plural que nasceu a ideia de Universidade que ainda hoje celebramos no Mundo Livre.

Randolph Churchill — bisneto de Winston Churchill e presidente da International Churchill Society – sublinhou isso mesmo na sua comunicação de abertura, Winston Churchill, The Freedom of the Sea and the Atlantic Charter, que deu o título global à Conferência.

Esta mesma disposição marítima e democrática foi sublinhada pelas comunicações de James Muller, Chairman dos Academic Advisors da International Churchill Society; por Allen Packwood, director do Churchill Archive no Churchill College, Cambridge; bem como por Edwaurd Godfrey, presidente da British Historical Society of Portugal.

