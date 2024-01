O bisneto de Winston Churchill, Randolph Churchill, vai estar na Madeira no final desta semana (24-25 de Janeiro), na 2ª edição anual das Conferências do Atlântico. A ocorrência merece ser notícia em si mesma. Mas será ainda mais relevante se reflectirmos sobre o significado político e intelectual da ocorrência.

Em primeiro lugar, naturalmente, Randolph estará celebrando a visita de seu bisavô à Madeira, em Janeiro de 1950. E estará assinalando os 150 anos do nascimento de Winston, a 30 de Novembro de 1874. Este 150º aniversário do nascimento de Winston Churchill será celebrado em inúmeros eventos ao longo deste ano de 2024, sobretudo no Reino Unido e nos EUA. A Conferência do Atlântico na Madeira vai ser o primeiro desses inúmeros eventos internacionais.

Escrevi aqui há duas semanas sobre a pluralista consonância entre as datas que vamos celebrar neste ano de 2024: os 50 anos do 25 de Abril, os 100 anos do nascimento de Mário Soares e de Maria Barroso, e os 150 anos do nascimento de Winston Churchill. Argumentei na altura que no centro destas celebrações está a oposição a todas as formas de autoritarismo. É certamente uma feliz coincidência, ou talvez não apenas uma feliz coincidência, que possamos iniciar estas celebrações nas Conferências do Atlântico na Madeira com o bisneto de Winston Churchill.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.