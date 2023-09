1 Neste regresso de férias, tenho de confessar que estava a preparar com sérias dificuldades um apanhado das muitas (e muito preocupantes) leituras do período estival. Só que, de repente, neste último sábado, 2 de Setembro, Sir Simon Schama resolveu as minhas dificuldades com uma fantástica manchete no FT Weekend: “The real RINO (Republican in name only): How Trump ditched conservative values”.

Com este título magnifico, e com o brilhante artigo que se lhe segue, Sir Simon (que é professor de História na distinta Columbia University) descreve mil vezes melhor do que eu poderia conseguir aquilo que eu estava esforçadamente a tentar escrever.

Basicamente, (1) que Trump e os seus seguidores na América (bem como noutros lugares) estão a romper dramaticamente com a tradição conservadora-liberal que ancestralmente distingue o Partido Republicano (GOP, “Grand Old Party”); (2) que este é um desafio crucial para os conservadores e a direita democrática – nos EUA e seguramente não só nos EUA, também na União Europeia e no Reino Unido.

