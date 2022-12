(Carta da Oposição ao Pai Natal)

Exmo. Senhor,

Dar presentes não consta nos seus averbamentos de actividades nas Finanças. Sendo assim, como não foi registado o seu início de actividade como agente de distribuição de brinquedos, agradecíamos que nos enviasse a cópia da respectiva declaração, devidamente autenticada, acrescido das deduções à colecta a que tenha procedido, ultimamente. Lembramos, ainda, que não registámos em seu nome quaisquer pagamentos por conta relativos ao Natal em curso, nem dispomos de dados que nos indiquem que o IVA, à taxa em vigor, se encontre regularizado. Como não consta que um cidadão reformado, sem prova de vida actualizada e sem rendimentos declarados, como será o seu caso, reúna meios para adquirir tantos presentes para todas as crianças do mundo, solicitámos à Autoridade para a Concorrência que faça prova da forma como são introduzidos no País do Natal tantos brinquedos, e qual a embaixada que representa os respectivos interesses em Portugal. Recordamos, ainda, que o Serviço de Estrangeiros e de Fronteiras não regista, na sua base de dados, nenhum “País do Natal” e que, por isso mesmo, a sua presença em território português carece de visto, de passaporte e duma autorização especial de residência sem a qual não lhe será concedido o direito de aqui exercer quaisquer funções no mês de Dezembro.

Informamos, também, que solicitámos à ASAE que proceda à apreensão de todos os brinquedos que não cumpram os procedimentos indispensáveis previstos na Lei. E requeremos, junto do Tribunal do Trabalho, que proíba a distribuição de brinquedos na noite de Natal já que, até para as grandes superfícies comerciais, esse período do dia 24 consta como uma regalia prevista no contrato colectivo dos trabalhadores como direito ao descanso.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.