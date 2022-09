Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em Junho escrevi, a propósito da decisão do Supremo Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization , um texto que partiu da observação das reacções da classe política portuguesa, em que a generalidade da qual aproveitou a ocasião para exibir aquela virtude fácil que a caracteriza. Como era de esperar, nenhum político voltou a referir-se ao assunto o que, dado o absurdo daquilo que disseram, é bem capaz de ser o melhor. Como também ali escrevi, salvo a extrema-esquerda, nenhum partido está verdadeiramente interessado em tocar na questão, que esperam ter ficado finalmente resolvida em 2007, à segunda tentativa.

A lei vigente em Portugal permite o aborto por opção da mulher, até às 10 semanas . Com a excepção da Polónia, este prazo é o mais curto na Europa . Dado que nem as forças políticas da social-democracia nem as do liberalismo, nem sequer as do conservadorismo estão realmente interessadas em abrir essa Caixa de Pandora, a condenação infantil e apressada da abolição do acórdão Roe v. Wade nos Estados Unidos foi um tiro no pé. Entrega à extrema-esquerda a oportunidade de legislar sobre este assunto, já que faz dos partidos da esquerda moderada, PS e IL, prisioneiros das suas próprias palavras (admitindo que os partidos têm palavra), como aliás também sucedeu com a questão da eutanásia. Nunca é demais repetir que a revogação de Roe v. Wade não proibiu o aborto nos Estados Unidos. É uma oportunidade para que cada estado decida, de acordo com as preferências da maioria e as diferenças culturais e religiosas, nalguns casos profundas, entre regiões. A decisão não é perfeita, mas num caso em que existem dois direitos irreconciliáveis, é a pior solução com a excepção de todas as outras. Foi a solução na maior parte dos países ocidentais. A sensação de que à esquerda não existe um discurso coerente para opor aos que polarizam a sociedade ficou bem patente nas declarações de Ana Gomes, ex-candidata à Presidência da República e voz activa da Social-Democracia-Socialista quando se debatem questões sociais. Afirmou a Dra. Gomes que, com esta decisão, os Estados Unidos estão a voltar para trás 200 anos .

Coincidentemente, a primeira lei que regularizou o aborto nos EUA tem 200 anos. É de 1821, do estado de Conneticut, mas foi no sentido de o proibir . Fica a dúvida se a ilustríssima se referia à de há 200 anos para trás ou para a frente. Pelo tom de voz parecia a primeira – “nos tempos da Inquisição” – disse, mas o desenvolvimento histórico ajusta-se mais à segunda. A ilusão óptica é alimentada pela crença na inexorabilidade do progresso. Como se o progresso fosse algo inevitável e dependente da defesa constante de determinadas ideias universais. Em relação à inevitabilidade do progresso aí estão as pirâmides para recordar o contrário, em relação à constância das ideias detrás desse progresso, está sempre envolta num véu de ignorância e incerteza.

O aborto provocado pela própria mãe ou a pedido desta é uma realidade em todas as sociedades. Isso não significa que a sua prevalência e aceitação tenha sido igual em todos os lados. A tolerância ao acto por parte da sociedade depende de factores sociais, políticos, tecnológicos e económicos, incorporados consciente ou inconscientemente nas crenças dos indivíduos. Nos Estados Unidos, como no resto do Ocidente essas crenças evoluíram de um tronco comum de tradição cristã. O Cristianismo é em parte continuação, em parte oposição, à Antiguidade Clássica. Na legislação romana, anterior ao Cristianismo, o feto era simplesmente ignorado, não sendo considerado uma pessoa. Os primeiros cristãos rejeitaram essa interpretação da realidade. Dos escritos que nos chegaram deduz-se que favoreciam a hipótese (Pitagórica?) de que a alma era infundida no corpo no momento da concepção. O aborto provocado, para os primeiros cristãos, estava assim equiparado a um infanticídio. Mas logo a partir do século III, começam a encontrar-se autores que defendem que a infusão da alma se dá num momento posterior. Dada a ignorância a este respeito, confessada pelo próprio Santo Agostinho, na prática a penitência do crime nunca se equiparou à de um infanticídio. Em suma: com o Cristianismo, provocar um aborto, pelo menos a partir do momento em que o feto está formado, passou a ser considerado, se não um crime, pelo menos um pecado grave e a sua prática eticamente censurável.

