1 Afinal não houve “onda vermelha” [e a cor é apropriada, como direi adiante] do sr. Trump e dos seus sequazes nas eleições intercalares americanas da passada terça-feira. Independentemente dos detalhes, esta é a principal mensagem dos resultados eleitorais e tem sido sublinhada por analistas dos vários quadrantes políticos, da chamada esquerda e da chamada direita.

2 Esta mensagem não deve ser menosprezada. Os analistas analisarão os detalhes. Mas a principal mensagem política e intelectual não podia ser mais clara: os eleitores — o chamado ‘povo’, que os trumpistas não cessaram de citar contra as ‘elites’ — falaram tranquilamente, ordeiramente, nas eleições da passada terça-feira. E derrotaram flagrantemente a retórica revolucionária — anti-democrática, anti-liberal, anti-conservadora e anti-republicana — do sr. Trump.

Por outras palavras: o sr. Trump falou o tempo todo em nome do povo, contra as “elites” e contra os resultados das últimas eleições presidenciais, em que foi derrotado, cujos resultados atribuiu a conspiração das elites. Na terça-feira passada, o povo propriamente dito — isto é, os eleitores — falou mais uma vez. E derrotou o auto-designado ‘líder do povo’.

