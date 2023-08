A Jornada Mundial da Juventude que teve lugar em Portugal ficou inequivocamente marcada pela visão do Papa Francisco de que é necessário construir uma Igreja mais aberta e inclusiva. Uma visão materializada desde logo na expressão “todos, todos, todos” mas também em vários apelos específicos que deixou nas suas várias intervenções em Portugal. Apelos que surgiram frequentemente ligados a pedidos para que os medos sejam ultrapassados. Num estilo de comunicação que em alguns momentos fez recordar São João Paulo II (o Papa que em 1984 criou as JMJ), o Papa Francisco exortou os jovens a ultrapassarem os medos e a arriscarem.

A intervenção mais interessante na combinação destas duas dimensões foi provavelmente o discurso do Papa Francisco no Encontro com Jovens Universitários na Universidade Católica Portuguesa. Aí, o Papa começou por estabelecer um paralelo entre o peregrino que se confronta com grandes questões que não têm uma resposta fácil nem imediata e o processo científico, sendo que em ambos os casos a procura de uma resposta exige empreender uma jornada de busca e superação. Alertou depois para o perigo das respostas facilitistas, realçando a necessidade de procurar e arriscar:

“Peregrinar é caminhar em direção a uma meta ou em busca de uma meta. Há sempre o perigo de caminhar num labirinto, onde não há meta. Também não há saída. Desconfiemos das fórmulas pré-fabricadas – são labirínticas – desconfiemos das respostas que parecem estar ao alcance da mão, daquelas respostas tiradas da manga como cartas de baralho; desconfiemos das propostas que parecem dar tudo sem pedir nada. Desconfiemos. A desconfiança é uma arma para poder avançar e não andar sempre em círculos. Uma das parábolas de Jesus diz que quem encontra a pérola de grande valor é aquele que a procura com inteligência e espírito de iniciativa, e dá tudo, arrisca tudo o que tem para a obter (cf. Mt 13, 45-46). Procurar e arriscar: estes são os dois verbos do peregrino. Procurar e arriscar.”

