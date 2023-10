Este é o momento em que a jovem israelita Noa Argamani é raptada por homens do Hamas. Tinha ido com o namorado Avi Natan a um festival. Provavelmente nos primeiros minutos, à semelhança de muitos dos presentes nesse festival, nem percebeu que aquele som que se fazia ouvir com crescente insistência não era a música de fundo mas sim tiros. Até que o som de um rocket desfez o engano. Os homens do Hamas começaram a disparar indiscriminadamente. Os presentes no festival começam a fugir. Vários ficam feridos. Alguns, não se sabe ainda quantos, foram feitos reféns. Noa Argamani é uma das vítimas. Terá sido levada para Gaza onde é agora uma das várias dezenas de reféns israelitas. Não é necessário ser especialista em relações internacionais para antever que será tudo menos fácil o que espera estes reféns, num período que pode ir de dias a anos, muitos anos até se pensarmos no tempo que Israel demorou a conseguir a libertação doutros seus cidadãos feitos reféns. E sobretudo há que ter em conta que neste caso fazer reféns foi um objectivo deliberado. Logo às primeiras horas do ataque começavam a chegar fotos e videos daquilo que os homens do Hamas procuravam acima de tudo: reféns. Nas casas, nas ruas ou num festival disparavam para matar mas também para conseguirem reféns. O Hamas vai ter uma valiosa moeda de troca para os próximos anos.

