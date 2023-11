Já se esperava, mas aconteceu mais depressa do que muitos calculavam. A palavra MAS passou a estar ligada a Israel. Muitos condenam os ataques de 7 de Outubro a Israel, mas acrescentam sempre alguma coisa. Obviamente, Israel pode ser criticado (e deve ser, como qualquer outro país), mas os ataques terroristas não podem ser justificados. Além disso, as críticas a Israel devem ser justas (como qualquer crítica). Se Israel pode ser criticado, também deve ser defendido quando as críticas são injustas.

Uma das críticas que aparece com frequência compara os bombardeamentos em Gaza aos bombardeamentos na Ucrânia. Como dizem muitos, se condenamos a Rússia por atacar e matar civis, por que razão não se ataca Israel pelas mesmas razões? A resposta é simples: não há comparação entre Israel e a Rússia.

Em primeiro lugar, Israel foi atacado pelo Hamas. A Rússia não foi atacada pela Ucrânia. Quem não consegue distinguir entre uma agressão militar, cometida pela Rússia, e uma guerra de legítima defesa, conduzida por Israel, não tem credibilidade para analisar e discutir guerras. Tem descaramento para atacar Israel e a Ucrânia, e para defender a Rússia e o Hamas, mas como comentador é uma fraude.

