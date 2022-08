Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou uma nova fase na Presidência da República: a banalidade da vulgaridade. Desde o 25 de Abril, todos os ocupantes de Belém, com altos e baixos, souberam estar à altura do cargo, ocupando-o com a dignidade que este merece. Sejamos claros: é evidentemente salutar que um presidente alimente uma relação saudável com a população, estando mais próximo em momentos difíceis e, acima de tudo, sabendo ler o ar do tempo para falar ou estar calado no momento devido. Marcelo Rebelo de Sousa banalizou a instituição Presidência da República, tornando-a vulgar à luz dos cidadãos. O motivo pelo qual as instituições requerem gravitas é simples: os detentores dos cargos políticos têm poder para tomar decisões com consequências importantes na vida dos seus concidadãos. Enquanto cidadão, Marcelo Rebelo de Sousa é mais um de nós e podia dedicar-se ao desporto das selfies, abordar anónimos na praia no Leblon perguntando se o reconhecem e outras parvoíces afins. Ora, acontece que o Presidente da República não é (mais) um de nós. Tem poderes políticos e institucionais que os demais cidadãos não têm e isso exige uma certa postura pública que, estou certo, a maioria dos leitores saberá a que me refiro.

Tudo isto vem a propósito da “entrevista” com a “jornalista” Anabela Neves na passada semana que, muito provavelmente, foi o pináculo (até agora) da banalidade da vulgaridade, até porque é sempre possível descer mais fundo, especialmente quando ainda faltam quatro anos de mandato. Numa viagem de quatro horas, com o próprio Marcelo ao volante, houve tempo para falar de tudo. Marcelo Rebelo de Sousa descreveu detalhadamente a sua rotina depois de jantar: caminha durante cerca de duas horas, para em esplanadas, tira selfies e bebe uma mini, enquanto fala do tempo, de futebol ou da guerra (não estou a brincar, é assim mesmo a sua descrição). Tivemos ainda tempo para saber que comerá um bife com batatas fritas e ovo a cavalo quando acabar o dever presidencial, assim como conhecer a rotina presidencial em matéria de malas de viagem. Sobre temas verdadeiramente relevantes, como o impacto da inflação na vida dos Portugueses e na perda real de poder compra superior ao tempo da troika, a guerra na Ucrânia ou a crise energética e o inverno que se avizinha na União Europeia não houve uma palavra.

A dada altura, Anabela Neves introduz a questão do Chega. Aqui, somos brindados pela capacidade analítica de Marcelo Rebelo de Sousa ao afirmar que não compreende o discurso do partido sobre imigração porque, e cito, “dois terços do eleitorado desse partido é de imigrantes Brasileiros e porventura Africanos”. Para além de isto ser simplesmente mentira – no inquérito pós-eleitoral de 2022 existe uma pergunta sobre a origem geográfica dos eleitores e 96.77 por cento dos respondentes que afirmam ter votado no Chega confirmam ter nascido em Portugal – Marcelo deixa ainda um subtexto em que tenta remeter a responsabilidade da ascensão e consolidação do Chega para os imigrantes e para os seus valores “ligados a Igrejas Evangélicas”. Não foi bonito. Num país sério, estas declarações verdadeiramente xenófobas exigiriam um pedido de desculpas oficial por parte de Belém.

Houve ainda tempo para falar sobre a liderança do PSD e sobre o erro, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, que os sucessivos líderes do partido cometeram ao não tentarem cavalgar a onda de popularidade de Belém, colando-se ao Presidente. Ao contrário de Marcelo Rebelo de Sousa, Passos Coelho, Rui Rio e Luís Montenegro têm o sentido de estado suficiente para saber que a oposição não se faz via Belém. A oposição faz-se no parlamento, nas ruas, nos jornais, na fiscalização constante ao governo. Que o Presidente da República prefira brincar à pequena política, enquanto continua a apoiar e a tudo a desculpar a António Costa, é preocupante.

Por último, Marcelo Rebelo de Sousa brindou-nos com uma elucubração sobre a sua solidão e a ausência de família. Ao contrário de todos os presidentes anteriores, que tinham mulher, filhos ou, em alguns casos, netos, Marcelo é um solitário divorciado. Notem que isto não tem absolutamente nenhum problema em si mesmo. Marcelo pode ter o arranjo pessoal que bem lhe aprouver. O problema é outro. Fazendo lembrar um outro catedrático que também ocupou funções importantes em Portugal, Marcelo defendeu a necessidade de abnegação pessoal para o cumprimento da função presidencial, da impossibilidade de manter laços familiares próximos devido ao trabalho exigente que tem. Tal como Salazar, Marcelo está casado com o povo, vive para servir o povo e, com sacrifício pessoal, está vinte e quatro horas disponível. Fiquei verdadeiramente perplexo com estas declarações. Bush enfrentou o 11 de Setembro e as suas consequências, Obama a crise financeira ou a captura de Bin Laden, Merkel lidou com a crise do Euro ou a crise de refugiados, até António Costa liderou o país durante dois anos duríssimos de pandemia. Tudo isto enquanto tinham uma vida familiar e, em muitos casos, filhos em idade escolar. Obviamente tirar selfies e telefonar para pessoas às cinco da manhã não se coaduna com a vida familiar. É, isso sim, muitíssimo mais exigente. Se isto não fosse uma tragédia, estaria mais próximo de um sketch humorístico passado num carro, com Herman José a fazer de um presidente de uma república das bananas e Maria Rueff de jornalista deslumbrada com o poder enquanto faz perguntas tontas e ri.

