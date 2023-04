Pelos vistos, algumas pessoas ainda não aprenderam. Esta semana, depois de o Chega ter encenado um protesto ruidoso contra Lula da Silva no Parlamento, António Costa apressou-se a tentar arranjar culpados para tudo aquilo que não lhe agrada no país. Confrontado com acusações de que o PS passa os seus dias a falar sobre o Chega e as suas noites a sonhar com o Chega, o primeiro-ministro bufou: “Eu não tenho nenhum canal de televisão, não tenho nenhuma rádio ou jornal. Quem lhes dá visibilidade? São as televisões, as rádios, os jornais ou é o primeiro-ministro? Os senhores é que lhes dão visibilidade”.

Há um velho e reiterado equívoco nas palavras do líder do PS. É que, ao contrário do que muitas vezes pensam governantes e líderes partidários, os jornalistas não fazem política — fazem, como o seu próprio nome indica, jornalismo. Ou seja: noticiam, investigam e descodificam assuntos complexos com o objetivo de esclarecer pessoas que procuram ser informadas. Não pretendem mudar o mundo; pretendem explicar o mundo.

O pior que pode acontecer a um espectador de televisão, a um ouvinte de rádio ou a um leitor de jornal é acordar no dia a seguir às eleições surpreendido pelos resultados, num estado de choque e espanto com o que aconteceu na véspera, subitamente transportado para um país que não conhece nem reconhece porque os meios de comunicação social que segue se refugiaram numa realidade alternativa.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.