1 Digo-o de cada vez: no nosso Oeste dão-se as boas festas a pé, por aí, fora, de rua em rua, de praça em praça. Saúda-se em nome próprio e com o brilhozinho exclusivo da época no olhar. Os cumprimentos são mais demorados mesmo se velozes, os sorrisos mais abertos mesmo se apressados. É a verdadeira “proximidade” que o Sr. Presidente estampou na agenda dos dias – e fez bem, o povo gosta – mas é uma proximidade não comandada: irrrompe, genuína e com viço.

E à noite há as luzes, na sempre renovada expectativa de “como estarão este ano?” mas aí devo dizer que o norte, todo o norte, dá cartas e basta reparar no maravilhoso cenário natalício do Porto que dá o mote e o exemplo. Há honrosas excepções, a sul, sabemo-lo, e mesmo Atlânticas, como o luminoso encanto que sempre envolve a cidade do Funchal. Presépios é que não, perderam o estatuto. Caíram num provocado desuso, chutados absurdamente para fora da quadra, intencionalmente quase a expurgando de qualquer gota de espiritualidade ou da procura do sagrado. Ou sequer da sombra da civilização judaica-cristã nosso berço e sinal distintivo. Assim vamos, nós, o país, a Europa, não “cantando e rindo” mas num galope de descristianização misteriosa mas persistentemente consentido, não se sabe bem em direcção a quê, nem – e eis a única pergunta que talvez interesse – porquê.

Claro que há muitíssimas casas e moradas* onde em festa e em família se faz um presépio celebrando o mistério do nascimento de Cristo e o recomeço que ele nos propõe. Mas a infecção do ar do tempo** ganhou uma velocidade tão assassina que não se sabe quem sobreviverá da infecção, quando ou em que estado. Qualquer dia, daqui dez, vinte, anos, restará alguma espantada Anunciação em algum museu do mundo? Uma comovente Sagrada Família, a prega esculpida do manto de uma Madona, o abandono de um Cristo crucificado? O Antigo e o Novo Testamento sumir-se-ão do arco temporal da arte? Estátuas, telas e imagens embrenhadas na história da nossa civilização e transmitindo-a com o sopro do génio e a inspiração do sagrado ficarão ocas de simbolismo pelo modo despido de qualquer sentido com que passarão a ser vistas – e se o forem? Muitas perguntas, nenhuma resposta: não as tenho.

