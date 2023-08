“Fazei tudo por Amor. – Assim não há coisas pequenas: tudo é grande. – A perseverança nas pequenas coisas, por Amor, é heroísmo.”

S. Josemaria

Há uns anos atrás, o António Pinto Leite defendeu que o amor devia ser um critério de gestão, tendo assumido publicamente a defesa desse critério numa entrevista cujo titulo foi o do ensaio publicado com esse nome. Corria o ano de 2011.

Inicialmente muitos torceram o nariz, outros até riam sobre o advogado que escreveu sobre a importância do amor no trabalho, houve quem pensasse que se referia ao amor entre o patrão e a secretária, entre o motorista e a patroa, mas não, não era esse o objecto do seu ensaio, outros tantos minoravam sobre a utilidade de um dos princípios que rege as nossas relações ser transposto para a gestão.

Hoje mais que nunca, acredito que o Amor faz parte dos critérios de gestão das empresas desde tempo.

Existem muitos tipos de amor.

O primeiro amor que encontramos, sendo filhos, é o amor de mãe, o amor que mais nos marca. Normalmente e simultaneamente, com a mesma responsabilidade e intensidade surge o amor do pai, e esses são amores que moldam os filhos.

Com sorte, muitos conhecem o amor dos irmãos, e que amor tão bonito é este, sendo o único dos amores sem dependência, e este é um amor que molda o sentir.

A felicidade surge com o amor dos avós, o amor sem responsabilidade, que vicia os netos, este amor molda-nos o nosso grau de ternura para com todos os outros.

Na adolescência o amor é das amizades e memórias que ficam para a vida. É o tempo dos melhores amigos. Este amor torna-nos solidários e molda o nosso caracter.

Na juventude surgem as paixões de vida, que acabam quando a paixão muda de escola ou termina o verão. Normalmente este é o amor que nos molda as paixões.

Quando adultos os amores são mais racionais e são escolhidos com base num futuro, que pensamos ser o único e eterno. Este amor é o que queremos para a vida. Por vezes até diferente do amor da nossa vida que surge quando pensamos que o sentir já estava abatido ao imobilizado. Esse é um amor que se encontra num constante estado de “work in prrogress”.

Ao longo deste tempo todo, ganhamos amor ao próximo… bem sei que por vezes é difícil amar o vizinho do 4ºEsqº, aquele vizinho que não cumprimenta ninguém e que reclama de tudo e com tudo.

Por vezes é difícil amar o chefe que resmunga, ou o colaborador que murmura… mas se os víssemos em dificuldades, com uma situação delicada de saúde ou até mesmo com um furo numa estrada isolada, iría.mos com toda a certeza colocar-nos ao lado deles.

A competitividade do Sérgio Conceição é-lhe reconhecida, o seu mau perder é insuportável e causa até revolta, no entanto, consegue ser generoso e bondoso. Conta-se que durante a pandemia, tal como o fez recentemente com jogadores de um clube falido de Portalegre, sabendo das dificuldades de alguns colegas de profissão, que se deparavam com sérios problemas financeiros, Sergio Conceição, o intratável, encheu despensas e frigoríficos…quando se fala de amor ao próximo é disto que falamos.

A justificação para adoptar o amor como “ferramenta” de gestão, era e continua a ser de que as empresas são feitas de pessoas, por pessoas para pessoas, o que simplesmente devia significar tratarmos os outros como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no lugar deles…e por vezes é bem difícil.

A justificação para adoptar o amor como critério de gestão passa também por promover uma sociedade mais justa, mais equitativa, mais desenvolvida e eficiente o que exige uma gestão que ultrapasse o simples respeitar das normas éticas. Obriga à existência de um sentido de serviço que transforma, para melhor, tudo o que esta à volta.

Todos assistimos ao ataque informático de que a Vodafone foi alvo, e todos vimos a solidariedade que foi gerada por clientes, fornecedores, colaboradores, parceiros e até, vejam só, concorrentes…quando se fala de amor como critério de gestão é disto que falamos.

Um mercado é uma comunidade, cheia de pequenas outras comunidades (as empresas), que funcionam com pessoas (colaboradores), para as pessoas (clientes) e pelas pessoas (accionistas).

Seria importante, também, o poder político ter como leitura obrigatória o ensaio do Antonio Pinto Leite.

Tomar decisões que impactam na vida das famílias, sem ter a noção desses mesmos impactos é de uma crueldade atroz.

A decisão tomada pela Christine Lagarde em subir as taxas de referência é tomada por quem nunca sentirá na pele a subida da prestação da sua casa. Não sei quanto custa a echarpe que a sra. Lagarde costuma usar, mas provavelmente não estará ao alcance da bolsa daqueles que mais sentem o impacto da decisão que ela tomou. Se poderia ser diferente, não sei, provavelmente não, mas a imagem que passa é de um distanciamento cada vez maior, entre quem decide e quem sofre com as decisões. Falta comunicar com amor.

A decisão de baixar as taxas de retenção do IRS pode parecer responsável, mas não é transparente, dar hoje e tirar amanhã, para mim não é seriedade. A politica deve ser nobre, deve ser transparente. Todos nos lembramos da frontalidade do Pedro Passos Coelho ao dar a cara por medidas difíceis e de cortes salariais, mas ninguém se lembra de António Costa a ser portador de más noticias.

Tal como na vida, todos servem para os bons momentos, mas só alguns servem para esses e todos os outros.

É importante ser verdadeiro, tal como no amor, é importante aos políticos assumirem as suas responsabilidades, nos bons, mas sobretudo nos maus momentos.