“A kiss may ruin a human life”

Oscar Wilde, A Woman of No Importance (1893)

Num tempo em que se dava valor às convenções, Lord Illingworth, depois de se sentar, dirigiu-se à senhora Arbuthnot para lhe desabafar: “A noite passada foi extremamente desagradável. Aquela rapariga, tola, feita puritana, a fazer todo um escândalo só porque eu queria beijá-la? Que mal pode existir num beijo?”. Arbuthnot, virando-se, responde-lhe: “Um beijo pode arruinar uma vida, George Harford. Eu sei disso. Sei-o demasiado bem”.

Quem não sabia disso, talvez por não ser dado às literaturas, é Luis Rubiales, o polémico presidente da Federação espanhola de futebol, em fase de destituição, que num momento de euforia, após a vitória espetacular da equipa feminina espanhola no campeonato do mundo de futebol, decidiu presentear uma das suas jogadoras, Jenni Hermoso, com um lambuzado “chocho”.

