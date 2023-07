Nos últimos tempos temos discutido muito a “inteligência artificial” e pouco a “inteligência humana”, e que tipo de capacidades precisamos, hoje, para enfrentar as disrupções tecnológicas mais recentes.

A inteligência é uma construção multifacetada que se estende muito para além da mera alfabetização ou domínio dos números. A capacidade de ler sem compreender deve ser vista como uma vitória vazia da chamada “vaga de alfabetização” que perseguimos no século XX; o que os novos tempos nos mostram é que o que realmente importa é a capacidade de compreender, refletir e discernir a validade do que se lê ou do que está para lá do que se calcula. De nada adianta saber repetir, de memória, uma norma da Constituição, ou saber calcular uma taxa de inflação, se depois não compreendemos o conceito de direito fundamental ou as raízes e consequências de uma alta de preços. Ora, numa época em que vivemos saturados por informação, o discernimento tornou-se ainda mais crucial, tema sobre o qual me debrucei nas últimas crónicas.

Ocorre que, se a compreensão e as literacias são essenciais, elas não nos protegem contra crenças irracionais, podendo dar lugar a um paradoxo fascinante: mesmo indivíduos altamente inteligentes podem sucumbir a teorias da conspiração. Esta suscetibilidade decorre, sobretudo, de uma confiança excessiva na intuição e na falta de reflexão. Como se observa recorrentemente, a inteligência não imuniza a pessoa contra o seu “viés lateral”, uma tendência para se procurar informações alinhadas com as nossas noções preconcebidas – ou preconceitos (processo também conhecido como “confirmation bias”). Há uma propensão natural, mesmo entre pessoas supostamente inteligentes, para o pensamento conspiratório, impulsionado por uma ilusão de competência intelectual acompanhada de uma baixa humildade intelectual, que leva a muitas das falácias que hoje assistimos (apresentadas como pensamento estruturado). A facilidade como hoje construímos supostos padrões mesmo a partir de dados não relacionados (fruto de uma característica inerente ao ser humano conhecida como “apofenia”), alimenta estes preconceitos, principalmente em tempos de incerteza como os que vivemos (tema particularmente bem explicado, de forma acessível, no best-seller “Freakonomics”, suportado num blogue, ainda em linha ).

