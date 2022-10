Nas últimas semanas, o governo conservador aprendeu uma grande lição sobre soberania. O Reino Unido abandonou a União Europeia para recuperar a sua independência, mas os mercados mostraram os limites da soberania. A desvalorização da libra e a queda da bolsa britânica mostraram que não há soberania que resista a excessos ideológicos e a decisões erradas. O erro do governo de Truss foi a tentativa de combinar a redução de impostos com o aumento da despesa. Os mercados não perdoaram.

Mas a deriva ideológica dos Tories também ajudou a cometer outro enorme erro, ou melhor a fazer uma combinação fatal. O caminho para uma economia de impostos baixos e um Estado pequeno é visto pelos conservadores como o resultado lógico do Brexit. A ligação entre o Brexit e uma política económica liberal foi o maior erro dos conservadores, e possivelmente o mais penalizador a prazo. Ligando um objectivo salutar – redução da carga fiscal – a uma má decisão – Brexit – pode afectar no futuro, de um modo grave, a política económica mais correcta para atingir a prosperidade. Os defensores de políticas liberais na Europa não mereciam a traição dos conservadores britânicos.

A ligação entre a política fiscal e a integração europeia resultou de uma deriva ideológica que levou os conservadores a deixarem de entender a União Europeia. Bruxelas não tem competências em políticas fiscais e os Estados membros são soberanos nessa matéria. Não se pode é baixar impostos sem atender à disciplina orçamental. Os compromissos do Estado social, as despesas e as dívidas públicas nas últimas décadas aumentaram em todos os países europeus (tal como nos Estados Unidos e no Japão), mas isso nada tem a ver com a integração europeia. A falácia dos conservadores foi oporem uma ‘União Europeia social democrata’ a uma suposta soberania liberal fora da União Europeia. Essa oposição só existe nas fantasias excêntricas dos conservadores, e nas páginas do Spectator.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.