O tema tem merecido relativamente pouca atenção na comunicação social portuguesa e europeia (talvez pela tradicional simpatia com que são vistos os Presidentes Democratas) mas a errática presidência de Joe Biden é hoje reprovada por uma maioria substancial da população dos EUA. Com níveis de aprovação em torno dos 40%, Biden tem vindo a bater recordes de impopularidade. Como salienta Geoffrey Skelley em artigo recentemente publicado no site FiveThirtyEight (“What’s Behind Biden’s Record-Low Approval Rating?”:

“In fact, Biden is dancing with a bleak bit of history: His approval rating of 39 percent is now the worst of any elected president at this point in his presidency since the end of World War II, according to FiveThirtyEight’s historical presidential approval data. In other words, Biden is arguably in worse shape than any other elected president heading into his first midterm election, including his four most recent predecessors, who, like Biden, were operating in an increasingly polarized political climate.”

A situação chegou a um ponto tal que, no interior do próprio Partido Democrata, muitos procuram uma alternativa a Biden para concorrer em 2024. De acordo com uma sondagem recente da CNN, 75% dos eleitores Democratas desejam que o Partido Democrata não apresente Biden como candidato nas eleições presidenciais de 2024 e preferem um candidato alternativo.

Pior do que Biden só mesmo Kamala Harris – a vice-presidente dos EUA cujos índices de aprovação andam em torno dos 35%, ainda mais baixos do que os do próprio presidente. Como explicar que ao fim de tão pouco tempo de um primeiro mandato presidencial – com tratamento mediático amplamente favorável e sucedendo a uma figura altamente polarizadora como Trump – Biden se tenha transformado num dos presidentes mais impopulares da história dos EUA?

