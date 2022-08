Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Confesso que adorei a entrevista que o Dr. Magalhães e Silva deu ao Público a semana passada. O relato cândido acerca do funcionamento da “elite” Portuguesa ilustra bem as origens do momento a que chegámos.

Comecemos pelo início. O Dr. Magalhães e Silva faz parte da chamada Geração de 62, construída em torno da mitologia das lutas académicas contra o regime. Um conjunto de filhos-família, como Jorge Sampaio, Isabel do Carmo ou José Medeiros Ferreira manifestaram-se contra a ditadura, ganhando, assim, as credenciais necessárias para a sua legitimação no regime democrático. Magalhães e Silva, Nuno Brederode Santos ou Luís Nunes de Almeida juntar-se-iam mais tarde a este grupo de consumados génios.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.