O discurso medíocre de vitória de Pedro Nuno Santos, cheio de hostilidade e praticamente vazio de conteúdo em ideias e propostas concretas de políticas públicas para resolver os problemas do país, sintetizou bem as fragilidades da nova liderança do PS.

Pedro Nuno Santos precisa claramente de melhor preparação. O carisma e a boa imagem que inegavelmente tem são importantes em política mas não chegam, especialmente quando se carrega uma experiência de governação muito pouco recomendável. Será também importante para o novo líder do PS conseguir reunir em torno de si uma equipa credível e que consiga suprir as suas próprias lacunas e atenuar a sua conotação com a esquerda mais radical. Equipa essa que precisa ir bem mais além de uma mão cheia de figurões da “ala moderada” do PS que deram o dito por não dito e se colaram à (previsível) vitória do camarada Pedro na expectativa de se manterem na esfera do poder.

Depois de Costa ter avançado para a geringonça por oportunismo, o PS elege agora um líder que acredita genuinamente que o partido deve estar ao lado da esquerda radical e da extrema-esquerda. Será fundamentalmente isso que vai estar em jogo em Março. Aliás, Pedro Nuno Santos construiu toda a sua trajectória política dentro do PS assente na proximidade com a esquerda radical, e em particular com o Bloco de Esquerda. Uma proximidade que ajuda a compreender também as tentativas de Pedro Nuno colar o PSD ao CH para procurar ocultar ou relativizar a sua própria disponibilidade e vontade de colocar o PS a governar com a esquerda radical.

