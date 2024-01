Os acontecimentos recentes na Madeira que conduziram à queda do executivo liderado por Miguel Albuquerque chegam na pior altura possível para o PSD. Aquilo que seria sempre um caso com implicações nefastas para o PSD nacional assume, a poucas semanas das eleições legislativas, uma dimensão ainda mais grave pela forma como a liderança nacional do partido não soube reagir adequadamente.

Como bem explicou Miguel Morgado na SICN pouco depois de serem conhecidos os desenvolvimentos da investigação, a saída de Miguel Albuquerque era inevitável. Luís Montenegro, que poderia e deveria ter tomado a iniciativa num momento que seria sempre muito difícil para o PSD, falhou na reacção e perdeu ainda mais terreno neste tema, que como é sabido é central na estratégia eleitoral do Chega.

Um pouco mais à esquerda, mas na mesma linha de crítica à incoerência da liderança do PSD, Susana Peralta salientou:

