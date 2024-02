1 Vamos começar com um facto histórico sobre as vitórias eleitorais da direita na democracia portuguesa. Os melhores resultados do bloco do centro-direita correspondem às grandes vitórias do PSD de Cavaco Silva em 1987 e em 1991. Se somarmos os votos do PSD com os do CDS, temos um total de 54,66% dos votos que corresponderam 151 deputados em 1987 e um total de 55.03% que elegeram apenas 140 deputados — ironias do nosso sistema eleitoral.

Esses resultados não corresponderam a nenhuma maioria política porque o PSD de Cavaco Silva, com maiorias absolutas robustas (as maiores até a este momento com 50,22% dos votos e 148 deputados em 87 e 50,60% dos votos e 135 deputados em 91) não via nisso qualquer vantagem face a um CDS que parecia à beira da extinção com apenas cerca de 4% dos votos.

O mesmo aconteceu em 2005 em que um José Sócrates histórico conseguiu a primeira maioria absoluta para o PS com 45,05% dos votos e 120 deputados. Se somássemos os votos do PCP e do Bloco de Esquerda — com quem Sócrates sempre teve péssimas relações —, chegamos a um soma total de 58,99% e 142 deputados. Contudo, repito, este resultado é apenas aritmético (e o resultado mais robusto alguma vez alcançado por um bloco ideológico desde 1974) e não correspondia a nenhuma maioria política.

