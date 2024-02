O enterrar de machado que faltava para desimpedir o caminho de Luís Montenegro até 10 de março. A (não) relação entre o líder do PSD e Pedro Passos Coelho ameaçava tornar-se um tema de campanha, já depois de Montenegro ter sido confrontado por Pedro Nuno Santos com a ideia de que estaria a esconder o antigo primeiro-ministro para não perder votos junto dos segmentos eleitorais que procura agora seduzir – funcionários públicos e pensionistas. Esta segunda-feira, e ainda numa fase prematura da corrida eleitoral, Montenegro acabou com o embaraço e fez-se acompanhar pelo homem por quem, há poucos meses, muitos, dentro e fora do partido, desejavam que fosse candidato a primeiro-ministro.

Passos, que antes da queda de António Costa já não escondia o desejo de voltar à vida política ativa e à liderança do PSD, também cumpriu o seu papel. Apareceu para ajudar o partido (ninguém no PSD lhe perdoaria se não o fizesse) e fez o elogio que se impunha a Montenegro. Sem mais, sem menos, deixando claro que estava em Faro para retribuir a “solidariedade” que Montenegro manifestara no passado. Cumprido o ritual, Passos fez questão de sublinhar que está agora tudo nas mãos de Montenegro, obrigado a ganhar. “O resultado natural destas eleições é a vitória da AD. É a coisa mais natural do mundo.” Não há meio-termo.

Esta manhã, no debate das rádios, Montenegro já tinha deixado um sinal premonitório que passou despercebido à generalidade das pessoas. Desafiado pelos moderadores a dizer se Passos ia ou não aparecer na campanha, o presidente do PSD limitou-se a dizer: “Logo vemos”. Todavia, os sinais de que iria acontecer alguma coisa especial esta tarde começaram a avolumar-se na véspera, domingo.

