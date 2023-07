Porque é que temos ouvido falar tanto do nuclear neste último ano? É mais um resultado da invasão russa da Ucrânia. E por duas razões. A primeira é que a Rússia não para de falar no assunto numa tentativa de nos assustar. A segunda é que o nuclear nos assusta, por razões sólidas, mas também excessiva e irracionalmente.

Putin ama a bomba

Independentemente das contingências da ofensiva ucraniana, que é a operação militar mais custosa na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, esta guerra tem corrido estrategicamente muito mal à Rússia: do alargamento da NATO até à ocidentalização e militarização da Ucrânia. Como reagiu o Kremlin a esta demonstração flagrante de fraqueza e incompetência? Tem sido rara a semana em que líderes e propagandistas russos não nos ameaçam com as muitas ogivas nucleares do seu país.

