Desde que nos conhecemos enquanto pessoas que conhecemos pessoas, certo? Provavelmente nenhum dos leitores foi educado por lobos no meio de uma selva longe da civilização (apesar de as caixas de comentários por vezes sugerirem algo parecido). No entanto, as pessoas à nossa volta, por muito que correspondam a um facto óbvio desde que existimos, representam eventualmente um dos mais difíceis de admitir. Claro que há pessoas à minha volta, dirá qualquer cidadão, por pouco inteligente que seja. Mas que essas mesmas pessoas obtenham uma existência real dentro das nossas consciências vai um passo muito maior e que é dos mais árduos e necessários de dar. Diria até que o tempo em que por aqui andamos é essencialmente o desafio de, tendo visto pessoas à nossa volta, admitirmos a sua chegada real dentro do nosso coração.

Logo, uma das coisas mais difíceis de uma pessoa meter dentro da sua cabeça é a existência de outras pessoas lá fora. Isto, que parece uma platitude, é, afinal, um dos assuntos que, com um vocabulário menos simplista, Emmanuel Levinas desenvolveu ao falar, por exemplo, no outro com “O” grande — o Outro. No livro “Totalidade e Infinito” aprende-se, por exemplo, “a subjectividade como acolhendo Outrem, como hospitalidade. Nela se consuma a ideia do infinito”. Ou seja, o mais valioso que podemos experimentar, traduzido por Levinas como “infinito”, é a entrada de quem está lá fora, o Outro, pela nossa cabeça a dentro. Mais do que raciocinar, precisamos de receber.

O mais fácil é, ao vermos pessoas existirem à nossa volta, não lhes franquearmos presença real dentro de nós. Nessa medida, vivemos no meio de pessoas que nem pessoas chegam a ser, tornadas meras figurantes de um filme que se resume a nós mesmos. Já pensámos em todas as pessoas que, tendo existido, nunca se permitiram viver acompanhadas por outras que povoavam as circunstâncias do seu dia-a-dia? Deus nos livre de sermos essa gente. Afinal, o mundo está cheio de pessoas órfãs de pessoas, acompanhadas cá fora mas sozinhas lá dentro.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.