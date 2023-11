Acharmo-nos melhores do que os outros é uma trip daquelas. Nunca fiz coca mas do que já ouvi de gente que fez, as nossas capacidades naturais explodem para níveis incríveis. O mais próximo da coca que chego é a pontada de cafeína que de manhã e a seguir ao almoço aumenta o meu pobre vocabulário conceptual e me faz exprimir com excitação extra. As drogas na nossa vida tentam-nos não tanto pelas coisas novas que nos dão, mas mais pelas coisas antigas que são estupefacientemente transformadas para a nossa promoção pessoal.

Voltando ao início, acharmo-nos melhores do que os outros é uma droga natural imbatível: não precisamos de a comprar por balúrdios, não nos deixa ressaca, não nos estraga imediatamente a saúde. Sentirmo-nos melhor do que os outros é a droga que não arruína a carteira, a vida social e o futuro médico. É cem por cento segura a droga que é sentirmo-nos melhores do que os outros. E, lá está, tem o efeito de pegar nas coisas velhas dentro de mim, aquelas que já cheiravam a mofo como os meus velhos ressentimentos, e deixá-las encantadoras aos meus olhos e aos olhos dos outros. Quando me sinto melhor do que os outros fiz dos meus sentimentos de inferioridade uma razão para triunfar no mundo. Que droga incrível! Barata, limpa, orgânica.

Os discípulos de Jesus estavam em recuperação no uso da droga de se sentirem melhores do que os outros. Daqui vindos, podemos dizer que Jesus tinha uma dúzia de viciados nessa substância da superioridade social. Podemos até ir mais longe e dizer que a missão do Messias era recuperar estes drogaditos morais. Claro que a sua missão salvadora não se resumia a eles mas a partir deles podia atingir muitos mais. O discípulo de Jesus não se tornava discípulo por ser um bom exemplo mas por ser o pior. Cercado de péssimos exemplos, Cristo poderia curar muitos mais pelo contraste: quem o segue acabará no foco da maior correcção. Seguir o Mestre é estar numa espécie de Alcoólicos Anónimos que se actualizou em Alcoólicos Públicos.

