1 Não é mania, tique, má vontade. Nem sequer o português fatalismo (que pratico). É uma mera constatação de disfuncionalidade política. Numa interpretação benévola troco por disconformidade mas é entre as fronteiras de uma e outra que anda o socialismo doméstico, não recomendando que o uso do piloto automático pudesse de facto ser accionado. Basta porem uma mera observação das coisas: haverá mais disfuncional do que aquilo que o poder político “acha” que os portugueses vivem e aquilo que os portugueses sabem que vivem? O declive entre o modo como estas duas realidades são olhadas – a “deles”, poderosa e poderosamente iludida; a nossa, pagantes úteis e mal servidos – é cada vez mas disconforme, cruzando-se com o disfuncional.

Não se percebendo aliás em tão invulgar estado da arte, quem estranhar mais: se a “forma mentis” das autoridades supostamente encarregues do nosso destino social e politico, se o alarmante sono do país.

