A União Europeia vai ter de retirar consequências, com efeitos objetivos, depois daquilo a que estamos a assistir no já designado “Qatargate”. Embora estejamos todos ainda a olhar para este caso a quente e quando ainda não está terminado – segunda-feira as buscas continuavam – as pessoas e entidades envolvidas são um duro golpe para todos os que acreditam e defendem o projeto europeu, os sindicatos e as organizações não governamentais.

O que se sabe até agora é que uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu, Eva Kaili, foi detida, suspeita de, simplificadamente, receber presentes e dinheiro do Qatar para defender esse país, como aliás o fez, chegando ao ponto de afirmar que estavam na liderança da legislação laboral e eram uma inspiração para o mundo árabe. O Qatar desmente.

Além de Eva Kaili, também está envolvido o seu companheiro Francesco Giorgi, fundador da Organização Não Governamental (ONG) “Fight Impunity” e assessor do Parlamento Europeu para assuntos do Médio Oriente e África. O grupo integra ainda o ex-eurodeputado Pier Antonio Panzeri e presidente da “Fight Impunitity”. Uma outra ONG, “No Peace Without Justice”, também aparece através do seu diretor-geral Niccolò Figà-Talamanca, com as duas a terem a mesma morada, como se pode ler no Político . Membros honorários estão a abandonar a ONG, incluindo a eurodeputada do PS Isabel Santos .

E como se não fosse suficiente, também está sob suspeita o secretário geral da Confederação da União Internacional de Sindicatos, ex-líder da Confederação Europeia de Sindicatos, Luca Visentini.

